Сложно, но возможно: в России могут начать штрафовать за использование VPN

Эксперты допустили, что в России могут ввести штрафы за использование сервисов VPN. По их словам, такое решение осуществить технически возможно, но для этого нужно существенно доработать законодательную базу, сообщает Hi-Tech .

В 2022 году Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы на территории России. В прошлом году была запрещена их популяризация. В этом месяце появился проект приказа, по которому операторы связи обязаны предоставить в РКН данные о пользователях, посещающих заблокированные сайты.

Некоторые эксперты считают, что для таких людей могут ввести административную ответственность. Пользователям может «прилететь» штраф на Госуслуги, аналогично со штрафами за нарушение ПДД.

«Скорее, такие штрафы будут небольшими, но регулярными. Можно считать это платой за доступ в зарубежный интернет», — заявил анонимный эксперт.

Основатель IT-компании TIQUM Юрий Гизатуллин отметил, что РКН может отслеживать подключенный VPN у конкретных граждан, однако это может вызвать у них сомнения в конфиденциальности своих данных. При этом советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян считает, что это будет проблематично для РКН из-за сквозного шифрования.

Подробности о том, почему в России решили замедлить YouTube, читайте в материале РИАМО.