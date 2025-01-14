В Роскомнадзоре назвали причину масштабного сбоя в работе Рунета

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В Роскомнадзоре объяснили сбой в работе Рунета кратковременным нарушением связи

В Роскомнадзоре прокомментировали массовый сбой в работе Рунета, который произошел во вторник в разных регионах страны, сообщает Mash .

«Установлено кратковременное нарушение связи», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

В Роскомнадзоре добавили, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования оперативно восстановили работу сети.

Ранее жители разных регионов России пожаловались на масштабный сбой в работе интернета. Наблюдались проблемы с доступом в приложение TikTok, соцсети, мессенджеры, игровые сервисы, а также фиксировалась нестабильная работа множества сайтов.