В Роскомнадзоре назвали причину масштабного сбоя в работе Рунета
В Роскомнадзоре объяснили сбой в работе Рунета кратковременным нарушением связи
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В Роскомнадзоре прокомментировали массовый сбой в работе Рунета, который произошел во вторник в разных регионах страны, сообщает Mash.
«Установлено кратковременное нарушение связи», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.
В Роскомнадзоре добавили, что дежурные службы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования оперативно восстановили работу сети.
Ранее жители разных регионов России пожаловались на масштабный сбой в работе интернета. Наблюдались проблемы с доступом в приложение TikTok, соцсети, мессенджеры, игровые сервисы, а также фиксировалась нестабильная работа множества сайтов.