В Росатоме построили плазменный двигатель для дальних космических перелетов
В Росатоме придумали плазменный двигатель, чтобы добраться до Марса за месяц вместо года, сообщает ТАСС.
В лаборатории госкорпорации построили прототип ракетного двигателя. Он работает в импульсно-периодическом режиме с мощностью 300 кВт. Это позволит экономить топливо и повысить скорость космических аппаратов.
Сейчас полет на Марс на обычных двигателях занимает год в одну сторону. Это опасно для космонавтов из-за космического излучения и воздействия радиации.
«Использование же плазменных двигателей может сократить миссию до 30-60 дней», — сообщил представитель Росатома Алексей Воронов.
Сейчас на полигоне в Троицке строят специальный стенд для испытаний двигателя, указано в публикации.
Ранее о колонизации Марса рассуждал американский предприниматель Илон Маск.