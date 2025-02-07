В Росатоме построили плазменный двигатель для дальних космических перелетов

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В Росатоме придумали двигатель, чтобы добраться за месяц до Марса

В Росатоме придумали плазменный двигатель, чтобы добраться до Марса за месяц вместо года, сообщает ТАСС.

В лаборатории госкорпорации построили прототип ракетного двигателя. Он работает в импульсно-периодическом режиме с мощностью 300 кВт. Это позволит экономить топливо и повысить скорость космических аппаратов.

Сейчас полет на Марс на обычных двигателях занимает год в одну сторону. Это опасно для космонавтов из-за космического излучения и воздействия радиации.

«Использование же плазменных двигателей может сократить миссию до 30-60 дней», — сообщил представитель Росатома Алексей Воронов.

Сейчас на полигоне в Троицке строят специальный стенд для испытаний двигателя, указано в публикации.

Ранее о колонизации Марса рассуждал американский предприниматель Илон Маск.