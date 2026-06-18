Милонов предложил изымать питбайки у детей-нарушителей и передавать их на СВО

Милонов — о родителях подростков на питбайках: просто не любят своих детей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регистрировать питбайки и изымать их у детей за нарушения. Такую технику он призвал передавать в зону СВО, сообщает «Абзац» .

Милонов заявил, что дети не должны ездить на питбайках без контроля взрослых. По его словам, такие машины подходят только для закрытых спортивных площадок и профессиональных секций, а не для улиц.

«Каждый питбайк должен регистрироваться. Если его используют не по назначению, ловят детей без присмотра на незарегистрированном транспорте, его нужно отбирать. В зоне СВО такая техника действительно нужнее, туда ее и стоит отправлять. Родители просто не любят своих детей, раз разрешают им кататься там, где они могут погибнуть. Дети не знают всей опасности, а взрослые безответственно покупают им эти вещи», — заявил Милонов.

Депутат назвал покупку мощных аппаратов несовершеннолетним без прав и знания ПДД «сумасшествием». Он призвал жестче контролировать подростков на дорогах общего пользования.

Ранее в России предложили приравнять питбайки к мототранспорту. Автоэксперт Петр Бакланов поддержал инициативу: по его мнению, она позволит привлекать владельцев к ответственности и сократит число подростков за рулем.

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