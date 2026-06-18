В Мастерской управления «Сенеж» подвели итоги Всероссийского форума молодых специалистов

Форум стал образовательной и дискуссионной площадкой для молодых сотрудников УИС из разных регионов страны. На базе Мастерской управления «Сенеж» они посетили мастер-классы, тренинги и выступления ведущих экспертов, государственных и общественных деятелей. Совместная проектная работа помогла закрепить на практике проверенные временем уроки опытных руководителей, а атмосфера патриотического единства скрепила дух товарищества.

Кульминация мероприятия пришлась на финальный день и состоялась при участии директора ФСИН России генерала внутренней службы Российской Федерации Аркадия Гостева, руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григория Гурова, генерального директора Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректора Мастерской управления «Сенеж» Андрея Бетина, исполнительного директора Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Виталия Мартынюка, депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бийсултана Хамзаева, заместителя директора ФССП России — заместителя главного судебного пристава Российской Федерации генерал-лейтенанта внутренней службы Елены Захаркиной, инструктора-космонавта-испытателя Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина Героя Российской Федерации Ивана Вагнера, президента благотворительного фонда «Достойно Есть», члена Общественного совета при ФСИН России Ильи Аристова, руководителей структурных подразделений администрации Президента Российской Федерации, представителей государственных органов власти, сотрудников структурных подразделений центрального аппарата и учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, начальников территориальных органов ФСИН России.

«Наша встреча, ставшая доброй традицией, в очередной раз объединила молодых, талантливых сотрудников для профессионального общения, обмена опытом, обсуждения инициатив, поиска новых решений как в сфере молодежной политики, так и в профессиональной деятельности. И это не случайно, потому что сегодня более половины коллектива Федеральной службы исполнения наказаний — это ваши сверстники, молодежь в возрасте до 35 лет, которые ежедневно выполняют поставленные задачи, обеспечивают правопорядок и безопасность не только в учреждениях территориальных органов и регионах, но и в стране в целом», — сказал директор ФСИН России.

Глава Службы особо отметил, что предложения ФСИН России включены в план мероприятий по реализации Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года, в соответствии с которым пенитенциарное ведомство участвует в 30 направлениях — по 12 из них в качестве основного исполнителя. Также Аркадий Гостев довел информацию о проводимой работе по укреплению кадрового потенциала, заполнению вакантных должностей, содействию целям специальной военной операции, в том числе в производственной сфере.

В продолжение слушатели получили уникальную возможность задать вопросы Аркадию Гостеву, Андрею Бетину, Григорию Гурову и Виталию Мартынюку. В открытом диалоге были затронуты такие актуальные темы, как морально-нравственные качества молодого сотрудника ФСИН России, применение искусственного интеллекта и высоких технологий в пенитенциарной сфере, карьерный рост и патриотизм. Для молодых людей, заполнивших зал, это доверительное и содержательное общение раскрыло новые грани службы в УИС и в очередной раз напомнило каждому присутствовавшему, что благополучие Родины — это общее дело.

Развернуто и аргументировано ответив на вопросы зала, Аркадий Гостев и Виталий Мартынюк скрепили подписями соглашение о сотрудничестве между Федеральной службой исполнения наказаний и Российским военно-историческим обществом.

Финальной частью мероприятия стала красочная церемония награждения, в рамках которой заслуженные награды были вручены финалистам Всероссийского конкурса на звание «Лучший молодой сотрудник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации».

В тройку лидеров вошли: 1 место — начальник отдела режима и надзора ИК-1 УФСИН России

по Республике Карелия капитан внутренней службы Александр Федоров; 2 место — главный специалист отдела проектной работы и видеообеспеченияЦОУВР ФСИН России старший лейтенант внутренней службы Наталья Лисицкая; 3 место — инспектор-дежурный отдела режима и надзора ЛИУ-10 УФСИН России по Омской области старший прапорщик внутренней службы Рустем Кусбергенов.

Кроме того, Аркадий Гостев вручил ведомственные награды ФСИН России Андрею Бетину, Бийсултану Хамзаеву, Григорию Гурову и Виталию Мартынюку.