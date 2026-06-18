Россиянам назвали 5 признаков скрытой ненависти начальника к подчиненному

Карьерный консультант Зулия Лоикова перечислила признаки скрытой ненависти руководителя к подчиненному. Среди них — унизительная похвала, бойкот общения и гиперконтроль, сообщает «Абзац» .

Лоикова призвала отличать профессиональную строгость от скрытой ненависти как формы психологического давления. Агрессивная похвала, которая звучит как оскорбление, занижает профессиональные качества сотрудника.

Второй сигнал — бойкот коммуникации. Руководитель может не включать подчиненного в общие чаты, не звать на важные совещания и передавать задачи через третьих лиц. По словам эксперта, так сотрудника лишают доступа к информации.

Еще два признака — гиперконтроль и присвоение успехов. В первом случае начальник досконально проверяет работу и морально изматывает подчиненного. Во втором — забирает достижения себе, оставляя сотруднику ответственность за ошибки.

Пятый сигнал — отношение к человеку как к функции. Руководитель не интересуется самочувствием, игнорирует сообщения и отвечает на письма в последнюю очередь. Косвенными признаками Лоикова назвала закрытую позу, взгляд в сторону и замечания в пятницу вечером.

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