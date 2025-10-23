В РФ в марте 2026 года заработает регистр с информацией о беременных и младенцах

1 марта 2026 года в РФ заработает регистр, куда добавят информацию о беременных и исходах их беременности. Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости .

Регистр заработает, чтобы отслеживать обстановку. Он будет единым и федеральным.

В регистр добавят информацию о беременных с некоторыми заболеваниями. Там будут храниться данные, в том числе о состоянии здоровья появившихся на свет детей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о рождении ребенка каждый человек должен принимать сам. На россиян не нужно давить.

