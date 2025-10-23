Путин: решение о рождении ребенка каждая семья должна принимать сама

Президент России Владимир Путин сказал, что решение о рождении ребенка должен принимать каждый человек самостоятельно. На него не должно оказываться давление, сообщает РИА Новости .

Путин 23 октября участвует в первом заседании совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Он считает, что давления не может быть.

«Решение о рождении ребенка безусловно частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», — добавил Путин.

Путин заявил, что ключевая задача РФ — улучшение демографии. При принятии решений парламентариям важно думать, как это отражается на жизни семей с детьми.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.