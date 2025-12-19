В РФ смогут отключать смартфоны от связи, если они не внесены в базу IMEI

В России хотят сделать обязательной регистрацию смартфонов в единой базе IMEI. С 2028 года в сетях смогут работать только зарегистрированные гаджеты, сообщает «Коммерсант» .

Планируется, что IMEI (уникальный идентификатор мобильных устройств) будет вноситься в договор с абонентом. У устройств без регистрации СИМ-карта не будет функционировать.

Также сейчас Минцифры РФ работает над возможностью взимать плату за обязательную регистрацию смартфонов в единой базе IMEI. Для официально ввезенных телефонов сумма будет небольшой, но для ввезенных «в серую» она может составить определенный процент от стоимости устройства.

Как отмечают эксперты, доля «серого» импорта в премиальном сегменте (более 100 тыс. рублей) превысила 50%. Такие устройства ввозятся по карго-схемам.

Ранее Минцифры разработало проект приказа, согласно которому с сентября 2026 года операторы связи в России не смогут закупать иностранные СИМ-карты. Они будут обязаны использовать только отечественные «симки».

