В РФ смогут отключать смартфоны от связи, если они не внесены в базу IMEI
Фото - © Freepik.com
В России хотят сделать обязательной регистрацию смартфонов в единой базе IMEI. С 2028 года в сетях смогут работать только зарегистрированные гаджеты, сообщает «Коммерсант».
Планируется, что IMEI (уникальный идентификатор мобильных устройств) будет вноситься в договор с абонентом. У устройств без регистрации СИМ-карта не будет функционировать.
Также сейчас Минцифры РФ работает над возможностью взимать плату за обязательную регистрацию смартфонов в единой базе IMEI. Для официально ввезенных телефонов сумма будет небольшой, но для ввезенных «в серую» она может составить определенный процент от стоимости устройства.
Как отмечают эксперты, доля «серого» импорта в премиальном сегменте (более 100 тыс. рублей) превысила 50%. Такие устройства ввозятся по карго-схемам.
Ранее Минцифры разработало проект приказа, согласно которому с сентября 2026 года операторы связи в России не смогут закупать иностранные СИМ-карты. Они будут обязаны использовать только отечественные «симки».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.