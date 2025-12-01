Российским операторам планируют запретить закупки иностранных сим-карт

Минцифры разработало проект приказа, согласно которому с сентября следующего года операторы связи в России не смогут закупать иностранные сим-карты. Они будут обязаны использовать только отечественные «симки» с российским ПО, сообщает «Коммерсант» .

«Принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей», — заявили в ведомстве.

Согласно документы, USIM-карты должны будут иметь заключение о подтверждении производства на территории России. Операционная система должна быть российской, как и криптографические ключи.

При этом в Минцифры заверяют, что использование иностранных карт, закупленных до вступления приказа в силу, ограничивать не будут. Исключение — сети 5G, так как аутентификация должна проводиться с помощью российской криптографии.

Ранее шеф-редактор интернет-портала «Мобильные коммуникации» Леонид Букштейн заявил, что в России подходит к концу срок эксплуатации оптоволоконных кабелей, по которому передается интернет-связь, проблема стоит остро, всю длину будут постепенно менять.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.