«Оптоволокно незаменимо»: эксперт оценил вариант отключения Интернета в России

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные коммуникации» Леонид Букштейн заявил, что в России подходит к концу срок эксплуатации оптоволоконных кабелей, по которому передается интернет-связь, проблема стоит остро, всю длину будут постепенно менять.

«Такую длину заменить — это нужно, честно говоря, не один год, я молчу про затраты. На волоконно-оптической связи у нас „сидит“ очень многое, особенно на Севере, на Востоке и так далее. Постепенно, наверное, наиболее критичные какие-то направления менять будут, но это очень процесс долгий, но тем не менее другого способа нет. У нас ведь, во-первых, радиосвязь не во всех местах доступна, а во-вторых, в существующей военно-политической обстановке оптоволокно наиболее надежно», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По его словам, сегодня поставщики телекоммуникационных услуг, следуя указаниям власти, вынуждены временно приостанавливать предоставление услуг связи, дабы исключить их применение в незаконных и противоправных действиях. Остается, что ситуация изменится, и оптоволоконные сети вновь станут востребованы в качестве резервного канала. В силу обширной территории страны и текущей ситуации в мире, оптоволоконные технологии практически не имеют альтернативы.

Некоторые операторы мобильной связи одновременно предоставляют и услуги доступа в интернет. Они совместно используют каналы для передачи международного трафика, возводят собственные центры обработки данных для локализации трафика и оптимизации использования перегруженных участков сети. Эксперт подчеркнул, что такая практика, безусловно, оказывает положительное влияние на общую ситуацию.