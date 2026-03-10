В РФ призывников планируют отправлять в армию при судебном оспаривании решения

Законопроект, разработанный депутатами Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым, предполагает отправку призывников в армию, несмотря на их обжалование решения призывной комиссии в суде. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Действующее законодательство предусматривает, что если призывник оспорил в суде решение региональной призывной комиссии, признавшей его годным к военной службе, то оно не вступает в силу до завершения разбирательства. Законодатели предлагают исключить эту норму, приведя ее в соответствие с Кодексом административного судопроизводства (КАС).

«В соответствии со статьей 223 КАС РФ по административным делам об оспаривании решений, действий органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд в порядке, предусмотренном главой 7 указанного кодекса, вправе приостановить действие оспариваемого решения», — говорится в пояснительной записке.

Принятие поправки отменит автоматическую приостановку решений о призыве. Для отсрочки призыва во время суда гражданин должен подать заявление о «мерах предварительной защиты». Окончательное решение принимает судья: он может приостановить действие вердикта призывной комиссии или отказать.

Ранее стало известно, что в России срочников могут отправить служить пожарными в МЧС для доукомплектования личного состава. Данная инициатива уже получила поддержку.

