сегодня в 22:23

В РФ могут улучшить трудоустройство выпускников-иностранцев

«… провести анализ механизмов трудоустройства в Российской Федерации иностранных граждан, получивших высшее образование в государственных образовательных организациях, и по результатам анализа реализовать меры по совершенствованию названных механизмов», — говорится в документе.

Отмечается, что доклад необходимо представить до 1 июня текущего года.

Ранее сообщалось, что работающие в России иностранцы обязаны будут обеспечивать членов своей семьи на уровне не ниже прожиточного минимума региона, где они живут.

Законопроект, подготовленный Минфином и одобренный правительственной комиссией, вводит новые финансовые обязательства для иностранных граждан.

