В РФ массово ломается оборудование старых дата-центров

сегодня в 09:13

В РФ массово выходит из строя оборудование дата-центров, которые возвели от 10 до 15 лет назад. Об этом сообщает РБК .

Оборудование некоторых фирм дошло до «предсмертного состояния». Компании обращаются за предоставлением срочной сервисной поддержки.

Эксперты считают, что проблема возникла у около 20% коммерческих центров обработки данных.

Ранее китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5–4 раза. При этом дефицит оптоволокна растет во всем мире из-за развития ИИ.

