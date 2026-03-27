В РФ массово ломается оборудование старых дата-центров
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
В РФ массово выходит из строя оборудование дата-центров, которые возвели от 10 до 15 лет назад. Об этом сообщает РБК.
Оборудование некоторых фирм дошло до «предсмертного состояния». Компании обращаются за предоставлением срочной сервисной поддержки.
Эксперты считают, что проблема возникла у около 20% коммерческих центров обработки данных.
Ранее китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5–4 раза. При этом дефицит оптоволокна растет во всем мире из-за развития ИИ.
