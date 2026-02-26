Нарастает дефицит: китайцы подняли цены на оптоволокно для России

Директор по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасия Биджелова заявила, что китайские поставщики подняли цены на оптоволокно для российских заказчиков в 2,5–4 раза. При этом дефицит оптоволокна растет во всем мире из-за развития ИИ, сообщают «Ведомости» .

Китай обеспечивает более 60% мирового выпуска оптического волокна. Российские заказчики закупают его по внутренним ценам китайского рынка, которые стремительно растут. Если в начале 2025 года километр популярного волокна стоил 16 юаней, то к концу года цена поднялась до 25 юаней, а в январе 2026-го достигла уже 40 юаней.

Ситуация усугубилась после выхода из строя единственного в РФ завода «Оптиковолоконные системы» в Саранске из-за воздушных атак весной 2025 года. Теперь страна полностью зависит от импорта из КНР. Полноценно перейти на отечественное волокно в ближайшее время невозможно. Саранский завод зависит от импортных преформ — специальных заготовок для вытяжки волокна, а собственное их производство в России только налаживается.

Причиной дефицита оптоволокна в мире называют появление двух мощных новых потребителей. Россия и Украина совершили «революцию», массово начав использовать оптоволокно для управления FPV-дронами, что сделало их неуязвимыми для средств РЭБ. В результате доля России в мировом потреблении волокна подскочила с привычного 1% до 10,5%, составив около 60 млн км. Вторым фактором стали дата-центры для ИИ.

