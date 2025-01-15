В РФ хотят обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки детей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Минцифры Максуту Шадаеву рассмотреть инициативу, в рамках которой предлагается сделать обязательным для игровых платформ согласование с родителями детских покупок в видеоиграх, сообщает РИА Новости .

Как следует из документа, парламентарий хочет сделать доступным возврат пользователям средств, израсходованных их детьми, в случае, если финансовые операции не были согласованы.

Кроме того, Чернышов выступает за разработку нормативных актов, в рамках которых игровые платформы будут обязаны обеспечивать прозрачность транзакций, а также давать гарантию, что они не поспособствуют неосознанным тратам денег детьми.

Он считает, что игровая индустрия в этой сфере безынициативна, хотя есть возможность проверять возраст пользователя, использовать родительский контроль или требовать допподтверждения для транзакций, которые превышают определенную сумму.

Ранее мошенники развели 9-летнего мальчика на 500 тыс рублей с помощью игровой платформы Roblox. Он пытался выиграть валюту в игре.