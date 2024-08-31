В РФ дети врачей и учителей могут получить приоритетное зачисление в детсады

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Ярослав Нилов разработал законопроект о первоочередном зачислении детей учителей и врачей в дошкольные образовательные учреждения. В ближайшее время документ внесут на рассмотрение, сообщает ТАСС .

При этом родители при этом должны быть гражданами РФ и не менее 3 лет проработать в соответствующих государственных организациях.

«В настоящее время в нашей стране наблюдается дефицит медицинских и педагогических работников. Среди причин данной проблемы эксперты отмечают высокие нагрузки на учителей и врачей, неравномерные и низкие зарплаты по регионам, отсутствие достаточных соцгарантий», — говорится в документе.

По мнению главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, решить проблему дефицита кадров поможет не только повышение зарплат, но и дополнительные социальные гарантии. Так, речь идет о местах в детсадах в первоочередном порядке детям медицинских и педагогических работников.

На сегодняшний день места в дошкольных образовательных учреждениях предоставляются в первоочередном порядке детям сотрудников полиции и военнослужащих.

Ранее в Госдуму РФ внесли законопроект об отпусках специалистам со стрессовыми профессиями. Одной из самых эмоциональных и трудных является профессия школьного учителя.