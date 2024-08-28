В Госдуму внесли законопроект об отпусках специалистам со стрессовыми профессиями

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Учителям в России могут увеличить отпуск

Учителям в России, как специалистам с высоким уровнем стресса, могут увеличить отпуск, пишет RT .

«В осеннюю сессию… буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий», — сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

При этом парламентарий отметил, что профессия школьного учителя является одной из самых эмоциональных и трудных.

Ранее в Госдуме предложили ограничить миллионом рублей концерты для бюджетников.