В Госдуму внесли законопроект об отпусках специалистам со стрессовыми профессиями
Учителям в России могут увеличить отпуск
Учителям в России, как специалистам с высоким уровнем стресса, могут увеличить отпуск, пишет RT.
«В осеннюю сессию… буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий», — сообщил вице-спикер ГД Борис Чернышов.
При этом парламентарий отметил, что профессия школьного учителя является одной из самых эмоциональных и трудных.
Ранее в Госдуме предложили ограничить миллионом рублей концерты для бюджетников.