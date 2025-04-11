В Реутове в День космонавтики пройдет фестиваль «Космических чудес»

С 11:00 до 14:00 в парке будет работать планетарий «КосмоДетки», где маленькие участники смогут отправиться в виртуальное путешествие по звездам, узнать о планетах Солнечной системы и услышать истории о первых космонавтах. Рядом развернется выставка «Мой космос» с работами воспитанников художественной школы — на рисунках юных художников — ракеты, галактики и фантастические планеты.

С 11:00 до 12:00 пройдет анимационная программа «В поисках новых галактик», на которой посетители парка вместе с аниматорами отправятся в веселое приключение по неизведанным уголкам Вселенной.

С 12:00 до 14:00 центральная аллея превратится в настоящий центр научного и творческого притяжения. Школа программирования KiberOne проведет космическую мастерскую, гости которой смогут создать собственные цифровые модели инопланетных кораблей. Студия «Рисую красиво» организует занятие по рисованию на космическую тему, а хобби-клуб «Городские каникулы» приглашает всех желающих на мастер-класс «Моя планета», участники которого создадут объемные макеты вымышленных миров.

В 12:30 стартуют спортивные состязания под девизом «Вперед, к новым открытиям!» — участники пройдут веселые эстафеты, словно готовясь к будущим космическим миссиям. Завершением фестиваля с 13:00 до 13:30 станут «Космические эксперименты», где юные ученые будут наблюдать за удивительными физическими и химическими явлениями, раскрывающими тайны Вселенной.

Праздник в Реутове станет не только возможностью весело провести время, но и вдохновением для будущих исследователей космоса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.