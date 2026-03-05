В Реутове школьники сделали открытки к 8 Марта для мам

Мастер-класс «Открытка маме» прошел 5 марта в музейно-выставочном центре Реутова. Второклассники школы №3 подготовили для мам и бабушек аппликации в виде весенних букетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Занятие провела методист музейно-выставочного центра Екатерина Нистряну. Она рассказала детям об истории Международного женского дня и показала, как своими руками сделать яркую праздничную открытку из цветной бумаги. Готовые работы ребята украсили разноцветными ленточками.

После мастер-класса школьники посмотрели мультфильмы, посвященные 8 Марта.

В течение праздничной недели в Реутове проходят творческие мастер-классы, выставки и концерты. Подготовленные открытки и выступления становятся подарком для близких, а для детей — возможностью выразить благодарность за заботу и тепло.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.