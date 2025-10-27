В Реутове провели адаптационный семинар для иностранных граждан

В Реутове состоялось профилактическое мероприятие, направленное на содействие трудовым мигрантам в их социальной адаптации и культурной интеграции. Семинар стал эффективной площадкой для конструктивного диалога и предоставил иностранным гражданам ключевую информацию, необходимую для комфортного и законного проживания и трудовой деятельности на территории Российской Федерации, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Семинар — плановое мероприятие, организованное по инициативе Министерства информации и молодежной политики Московской области, является важным шагом к укреплению межнационального согласия и созданию гармоничной, безопасной среды в обществе. В ходе семинара особое внимание было уделено правовым аспектам. Участникам подробно разъяснили основы российского законодательства, а также проинформировали об ответственности, предусмотренной за его нарушение.

Отдельно были рассмотрены важные практические вопросы, касающиеся трудового законодательства и правил оформления добровольного медицинского страхования. Эти знания помогут иностранным гражданам уверенно ориентироваться в правовом поле, эффективно защищать свои права и добросовестно выполнять обязанности. Ключевой темой обсуждения стала личная и общественная безопасность. Спикеры провели обстоятельную беседу о важности профилактики религиозного и национального экстремизма, а также о методах противодействия вовлечению в террористическую деятельность.

Кроме того, участники получили практические рекомендации по обеспечению личной безопасности и защите от современных киберугроз, что повышает их защищенность в информационном пространстве. Проведение подобных семинаров на регулярной основе играет важную роль в построении открытого и доброжелательного диалога.

Такие встречи способствуют не только повышению правовой грамотности иностранных граждан, но и формированию атмосферы взаимного уважения и доверия, что является прочной основой для их успешной интеграции и процветания всего общества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.