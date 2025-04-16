В Реутове пройдет финал конкурса научных проектов АО «ВПК „НПО машиностроения“

22 апреля в 10:00 на базе детского технопарка «Изобретариум» в Реутове пройдет финал конкурса школьных научно-технических проектов АО «ВПК „НПО машиностроения“. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В конкурсе принимают участие школьники из Москвы и со всего Подмосковья, обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

В этом году первый этап проходил 17 февраля в реутовском лицее. Из более чем 100 работ были отобраны 26 лучших по следующим направлениям:

«Инженерное творчество»;

«Техника и инженерные науки»;

«Информатика и информационные технологии»;

«Физика и познание мира»;

«Математика»;

«Юниор — техник».

Участие в церемонии открытия финального этапа конкурса примут представители администрации муниципалитета и руководства Военно-промышленной корпорации. Юные исследователи и изобретатели будут демонстрировать свои проекты: инженеры и научные сотрудники НПО машиностроения оценят не только техническую и научную составляющие работ, но и навыки презентации, умение ребят выступать на публике. Победителям и призерам конкурса будут вручены дипломы и памятные подарки.

АО «ВПК „НПО машиностроения“ — одно из ведущих российских ракетно-космических предприятий. Военно-промышленная корпорация проводит конкурс школьных научно-технических проектов с 2019 года. Главная цель мероприятия — мотивировать увлеченную наукой и техникой молодежь на получение профильного образования и дальнейшее трудоустройство в АО „ВПК „НПО машиностроения“. Многие победители прошлых лет поступили на бюджетное и целевое обучение в лучшие технические вузы страны, реализовали стартапы в области инженерного дела и IT.

Подробнее о конкурсе можно прочитать здесь: https://npomash.ru/science/ru/konkurs_school.htm?l=0.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.