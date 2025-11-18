В Реутове продолжается озеленение придомовых территорий

Во вторник в Реутове по адресу: проспект Мира, 49, прошла высадка молодых саженцев в рамках муниципального проекта по озеленению городского пространства. Подобные экологические мероприятия позволяют благоустроить придомовые территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

Место для высадки было подготовлено заранее: привезли землю, богатую полезными минералами, выкопали ямки, а также удобрили почву. Дождь не стал помехой для сотрудников жилищно-коммунальных служб.

«В будущем саженцы образуют красивую живую изгородь. В основном здесь будет именно декоративная зона, которая будет радовать жителей близлежащих домов», — прокомментировала главный садовник Реутова Любовь Серая.

Ранее жители города и волонтеры при поддержке администрации приняли участие в экологической акции по высаживанию 26 черемух на ул. Транспортная. Будущей весной в Реутове планируется посадка более 400 молодых растений — кленов, спирей, берез и многолетних цветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.