В Реутове обсудили развитие района улицы Комсомольской

В Реутове активно ведется строительство двух значимых социальных объектов — школы на 750 учеников и детского сада на 180 мест. Глава Реутова Филипп Науменко вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым проверили ход работ и обсудили перспективы микрорайона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы идут в соответствии с графиком. В настоящий момент строители армируют фундаментные плиты. Сдать объекты предполагается в 2026 году», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем ТГ-канале.

Новые образовательные учреждения обеспечат комфортные условия для учебы, воспитания и развития детей. В проекте предусмотрен современный спортивный комплекс, а также благоустроенные зеленые территории для прогулок и активного отдыха.

«Перенос под землю линии электропередач, которая идет между ул. Комсомольской и МКАД, существенно расширит возможности по благоустройству прилегающих кварталов. Главное, чтобы территории развивались с учетом пожеланий и предложений жителей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Жители Реутова активно участвуют в обсуждении будущего микрорайона. Среди их предложений — создание дополнительных парковочных мест и комфортных зон отдыха. Также прорабатывается вопрос о возведении храма в честь Матроны Московской.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.