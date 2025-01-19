В Реутове к празднованию Крещения впервые установили купели

В Реутове накануне праздника Крещения Господня подготовили целую площадку для Крещенских купаний: у Троицкого храма установили три деревянные купели, теплые раздевалки, палатку c горячим чаем. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Воду в купелях освятил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. Он напомнил верующим, что купание на заменяет службу и пригласил всех в храм. Он так же поблагодарил руководство города и всех, кто оборудовал купели и обеспечивает безопасность людей, за заботу о горожанах.

Желающих искупаться оказалось довольно много. Жители приходили целыми семьями, многие — c детьми. Окунуться в освященную воду приехали и военнослужащие дивизии им. Дзержинского, участники СВО. Одни из них, Максим, рассказал, что купается на Крещенье уже много лет и приобщает к этому своих сослуживцев.

Доступ к купелям свободный. Искупаться можно будет вплоть до 15:00 19 января.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.