Воробьев поздравил православных с Крещением Господним

«Поздравляю всех православных со светлым праздником Крещения Господня», — написал глава Подмосковья в своем Telegram-канале.

В регионе по традиции подготовили купели со спусками и теплые раздевалки — 195 мест, горячий чай, чтобы согреться. Дежурят спасатели и врачи, чтобы все было комфортно и безопасно.

Андрей Воробьев пожелал всем любви, веры, спокойствия и доброты.