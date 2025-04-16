В регионе подвели итоги заочного этапа конкурса «Мы за чистое Подмосковье-2025»

В Подмосковье завершился заочный муниципальный этап областного экологического конкурса «Мы за чистое Подмосковье — 2025». Его цель — формирование экологической культуры у школьников и развитие у них устойчивых навыков раздельного сбора отходов и бережного отношения к природе. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Организатором конкурса выступает Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи.

В отборочном этапе приняли участие почти 500 учащихся из 170 образовательных учреждений 33 городских и муниципальных округов Московской области. Учащиеся представили свои проекты в номинациях: «Социально-экологический видеоролик», «Анимация, трехмерное моделирование», «Социально-экологический проект».

По итогам конкурса были определены 20 победителей.

Финальный этап конкурса состоится 16 апреля на базе Дома детского творчества «Лира» в городском округе Домодедово. Учащиеся презентуют и защитят свои проекты перед экспертным жюри. В программе финала — мастер-классы по песочной анимации и креативной коммуникации, направленные на развитие у школьников навыков продвижения экопроектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.