В Раменском парке пройдут спортивные и творческие мероприятия 20 и 21 декабря

В Раменском городском округе 20 и 21 декабря в парке организуют спортивные забеги, семейные конкурсы, мастер-классы и ретротанцы для жителей всех возрастов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском парке 20 декабря с 9:00 до 10:00 состоится дружеская пробежка «5 верст» по велолыжероллерной трассе. Принять участие могут все желающие независимо от уровня подготовки.

С 12:00 до 17:00 пройдет общеобластное мероприятие «Зимние рекорды». Для гостей подготовили спортивные состязания, эстафеты, конкурсы, интерактивные площадки и мастер-классы. Организаторы приглашают семьи провести время активно и весело.

21 декабря с 14:45 до 15:20 на детской велотрассе пройдет спортивно-игровая программа для детей с эстафетами и призами. С 15:20 до 15:55 малышей ждет анимационная программа с творческими конкурсами и играми. С 16:00 до 16:30 состоится мастер-класс «Мастерим своими руками», где дети смогут сделать поделки. Завершат выходные ретротанцы на площадке «Лира» с 17:00 до 18:00. Возрастное ограничение: 0+.

