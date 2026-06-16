В Раменском округе проводят бесплатные юрконсультации для бойцов СВО

Бесплатные юридические консультации для участников специальной военной операции и их семей организовали в Раменском округе. Прием проходит еженедельно по вторникам в ДК «Сатурн», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Получить квалифицированную помощь можно в ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа. Юрист разъясняет меры государственной поддержки, помогает защитить права и отвечает на возникающие вопросы.

Руководитель ассоциации Александр Кулик отметил, что за последнее время за консультациями обратились более 20 человек, и число желающих продолжает расти.

«Грамотная консультация юриста — это ключ к пониманию мер господдержки и защите прав тех, кто выполнил свой долг перед Родиной», — подчеркнул Александр Кулик.

Прием жителей округа проходит еженедельно по вторникам с 12:00 до 14:00 в кабинете № 112 Дома культуры «Сатурн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.