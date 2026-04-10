В Раменском округе провели флешмоб к 65-летию полета Гагарина

Молодежная акция в честь Дня космонавтики и 65-летия первого полета человека в космос прошла на стадионе «Сатурн» в Раменском округе. Школьники и студенты выстроились в символическую цифру 65, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами мероприятия выступили активисты «Молодой гвардии Единой России» при поддержке местного отделения партии. Участниками стали школьники и студенты образовательных учреждений округа.

На центральном поле стадиона молодые люди выстроились в цифру «65», отметив юбилей со дня исторического полета Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Акция объединила молодежь вокруг памяти о первом полете человека в космос и напомнила о вкладе страны в освоение космического пространства.

«Очень важно, что сегодня здесь собралось так много молодежи. Помнить поступки наших предков и гордиться тем, что наши соотечественники были первыми в космосе — это наш долг. 65 лет назад мир изменился благодаря труду советских ученых, инженеров и мужеству Юрия Гагарина. Уверен, глядя на вас, на эту энергию, что впереди у России еще много космических и земных побед», — отметил первый заместитель секретаря местного отделения партии Юрий Ермаков.

Организаторы подчеркнули, что подобные инициативы помогают сохранять интерес к достижениям отечественной науки и вдохновляют новое поколение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.