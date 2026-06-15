В Раменском округе отметили День России концертом в парке

Праздничный концерт «Пою тебе, моя Россия!» прошел 12 июня в Раменском городском парке и стал центральным событием Дня России. На площадке «Лира» выступили творческие коллективы и солисты округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятия, посвященные Дню России, состоялись 12 июня в Раменском городском парке. Главным событием стал концерт «Пою тебе, моя Россия!», который объединил жителей и гостей округа.

На площадке «Лира» выступили творческие коллективы и солисты Раменского округа. В программу вошли вокальные и хореографические номера о любви к родной земле, уважении к традициям страны и вере в ее будущее.

Несмотря на грозу и ливень, праздник прошел в теплой атмосфере при активной поддержке зрителей. Организаторы поблагодарили артистов за подготовленную программу, а гостей — за теплый прием и аплодисменты. Концерт стал символом единства жителей округа, а главным пожеланием для семей Раменского стали мир, согласие и благополучие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.