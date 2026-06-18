В Раменском округе для школьников провели уроки ПДД и мастер-класс

Занятие по безопасности дорожного движения и мастер-класс по изготовлению световозвращателей прошли в лагере дневного пребывания школы №1 в Раменском. Встречу организовали специалисты РОО СБДД совместно с сотрудниками ГАИ и Рамавтодора, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках программы «Безопасные каникулы» детям напомнили основные правила поведения на дороге. Особое внимание специалисты уделили безопасному использованию средств индивидуальной мобильности — самокатов, роликов и детских велосипедов. Школьникам объяснили, где допустимо кататься, какие требования необходимо соблюдать и почему важно быть внимательными вблизи проезжей части.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.