В Раменском инспектор ДПС доставил беременную женщину в роддом

Инспектор ДПС 14 батальона ДПС 2 полка ДПС (южный) лейтенант полиции Игорь Майоров оперативно доставил беременную женщину в роддом, что помогло избежать тяжелых последствий. Об этом сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

На 38-м километре дублера Егорьевского шоссе к сотруднику ДПС обратился водитель: его супруга на седьмом месяце беременности почувствовала себя плохо, у нее начались преждевременные схватки. Мужчина опасался, что из-за пробок не успеет вовремя добраться до больницы.

Полицейский незамедлительно принял решение пересадить женщину в свой служебный автомобиль. Он быстро доставил ее в роддом. Благодаря оперативным действиям полицейского, пациентку сразу передали врачам. Под наблюдением специалистов на свет появился здоровый малыш.

Игорь приехал на выписку, поздравил молодых родителей и вручил им детское автокресло. Счастливый отец выразил инспектору безмерную признательность за помощь, отзывчивость и неравнодушие в трудную минуту.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.