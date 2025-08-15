В Раменской больнице идет капремонт терапевтического корпуса

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил с инспекцией стройплощадку, где идет капитальный ремонт терапевтического корпуса местной больницы по адресу: улица Махова, 14. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы выполняются в рамках народной программы партии «Единая Россия».

По словам главы округа, здание терапевтического корпуса долгие годы нуждалось в серьезной реконструкции. Сейчас на объекте трудится около 100 человек, которые ведут работы по нескольким направлениям одновременно.

В ходе капремонта полностью обновляется вентилируемый фасад здания, что обеспечит энергоэффективность объекта. Строители выполняют монолитные работы, ремонтируют кровлю и устанавливают новые окна. Для обеспечения безопасности проводится усиление плит перекрытия и дверных проемов.

Также в корпусе монтируются современные слаботочные системы связи и полностью обновляется электропроводка в соответствии с актуальными требованиями. Параллельно идут кладочные работы, штукатурка стен и выполняется стяжка пола.

Планируется, что обновленный терапевтический корпус, отвечающий всем современным требованиям, примет первых пациентов в следующем году. Ход работ находится на постоянном контроле администрации округа.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.