В работе WhatsApp* зафиксирован массовый сбой

сегодня в 23:19

В среду в работе WhatsApp* произошел сбой, число жалоб пользователей превысило 2 тыс. сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис «Сбой.рф».

По данным на 21.32 мск, зафиксировано 2,1 тыс. жалоб.

Согласно сервису Downdetector, чаще всего жалобы поступали из Москвы, Московской и Курганской областей.

При это 40% жалуются на работу мобильного приложения, а 32% — на оповещения.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp* работает с перебоями в пяти регионах РФ.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.