WhatsApp* временно не работает в некоторых регионах РФ

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Downdetector: массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в России

Мессенджер WhatsApp* работает с перебоями в пяти регионах РФ. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

С перебоями столкнулись жители Новосибирской и Магаданской областей. Также проблемы наблюдаются в Республике Саха (Якутии), Приморском и Хабаровском краях.

Пользователи жалуются на то, что не работает мобильное приложение. У некоторых не открывается и версия на компьютере.

Ранее сообщалось, что аферисты обманули на 60 тыс. рублей 74-летнего актера Юрия Оборотова. «Схему» удалось провернуть через Whatsapp*.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.