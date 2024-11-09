WhatsApp* временно не работает в некоторых регионах РФ
Downdetector: массовый сбой в работе WhatsApp* произошел в России
Мессенджер WhatsApp* работает с перебоями в пяти регионах РФ. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
С перебоями столкнулись жители Новосибирской и Магаданской областей. Также проблемы наблюдаются в Республике Саха (Якутии), Приморском и Хабаровском краях.
Пользователи жалуются на то, что не работает мобильное приложение. У некоторых не открывается и версия на компьютере.
Ранее сообщалось, что аферисты обманули на 60 тыс. рублей 74-летнего актера Юрия Оборотова. «Схему» удалось провернуть через Whatsapp*.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.