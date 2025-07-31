В работе Telegram в РФ произошел сбой

В четверг вечером пользователи пожаловались массовый сбой в работе мессенджера Telegram. Согласно сервису Downdetector , в работе приложения произошел сбой, больше всего жалоб поступает из Петербурга, Ленобласти, Москвы и Московской области.

Большинство жалуются на то, что не работают оповещения, а у некоторых и вовсе не открывается мобильное приложение, не приходят сообщения.

За час поступило 4691 жалоба. Сбои наблюдаются как в мобильной, так и в десктопной версиях.

Ранее в 19 российских регионах был зафиксирован массовый сбой в работе российских операторов связи Tele2 и «Билайн».