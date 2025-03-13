В работе Telegram произошел сбой

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Мессенджер Telegram работает со сбоями в ряде российских регионов, следует из данных Downdetector .

В частности, сбой зафиксирован в Нижегородской, Самарской, Тверской и Ульяновской областях.

Пользователи жалуются на сбой мобильного приложения, невозможность отправить сообщения. У части пользователей на загружаются медиафайлы и не приходят оповещения.

Ранее в работе интернета в России произошел масштабный сбой. Пользователи заявляли о нестабильной работе сайтов и проблемах с доступом в приложение TikTok, мессенджеры, игровые сервисы.