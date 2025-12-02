В работе ChatGPT зафиксирован сбой

сегодня в 23:47

Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе ChatGPT вечером 2 декабря. Согласно данным сайта Downdetector , проблему начали фиксировать с 22:06 по московскому времени.

Больше всего жалоб поступило из США — более 5 тыс. Кроме того, сообщения поступают из Канады, Великобритании, Германии, Франции, Мексики, Японии и других стран.

Часть пользователей указывает на сбои в работе сайта разработчика — компании OpenAI, а также веб-браузера компании.

Ранее несколько сбоев произошло в работе сервисов американской компании Cloudflare. Из-за этого не загружались многие сайты.

