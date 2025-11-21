сегодня в 19:58

Еще один сбой произошел в работе Cloudflare

21 ноября пользователи вновь пожаловались на сбой в работе сервисов американской компании Cloudflare. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.

Количество жалоб резко увеличилось после 19:00 по московскому времени. По данным пользователей, из-за сбоя в работе Cloudflare не загружаются многие сайты — они выдают одну и ту же ошибку.

Пользователи просят исправить сбой. Самые технически подкованные лица предполагают, что подобная ситуация с неработающими серверами компании продлится еще как минимум неделю.

18 ноября масштабный сбой произошел в мировой сети из-за проблем в работе Cloudflare. В результате не загружались соцсеть X, Spotify, ChatGPT и другие популярные сервисы.

Cloudflare является одной из крупнейших интернет-сетей. Компания предоставляет услуги CDN, защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.