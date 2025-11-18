Масштабный сбой произошел в мировой сети из-за проблем в работе Cloudflare
Фото - © Freepik.com
В мировой сети перестали открываться многие сайты из-за проблем в работе Cloudflare, наблюдается масштабный сбой, сообщает «Осторожно, новости».
Из-за проблем у хостинг-провайдера отмечаются сбои в работе соцсети X, Spotify, ChatGPT и других популярных сервисов.
Cloudflare — одна из крупнейших интернет-сетей в Интернете. Ее используют для безопасности и производительности веб-приложений.
Ранее мобильный интернет начал работать с перебоями во многих регионах России.
