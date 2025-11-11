Мобильный интернет начал работать с перебоями во многих регионах России

Мобильный интернет функционирует со сбоями во многих городах РФ. На проблемы в его работе пожаловались жители Санкт-Петербурга, Сочи, Воронежа, Волгограда, Тулы, Краснодара, Рязани и в других частях страны, сообщает « Абзац ».

Также 11 ноября на перебои в работе мобильного интернета пожаловались жители Ульяновской области. Местные власти заявили, что возможность полноценного выхода в Сеть через телефон появится только после завершения спецоперации.

Ранее петербуржцы начали массово жаловаться на сбой в работе мобильного интернета. Проблему заметили пользователи разных сотовых операторов.

Перебои в работе мобильного интернета заметили на Васильевском острове, рядом со станцией метро «Нарвская» и около «Новой Голландии». Причина перебоев не называлась.

