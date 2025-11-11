Петербуржцы массово жалуются на сбой в работе мобильного интернета
Жители Петербурга сообщили о перебоях со связью
Фото - © Фотобанк Лори
В Петербурге жители разных районов города сообщают о сбоях мобильного интернета от разных провайдеров, сообщает «Фонтанка».
Петербуржцы отмечают, что не могут пользоваться Сетью в привычном режиме. Некоторым горожанам не удается ничего открыть и найти через Google.
Сбои, по словам жителей Северной столицы, фиксируются в разных районах: на Васильевском острове, в районе станции метро «Нарвская», а также в районе «Новой Голландии».
На момент публикации заметки неизвестно, с чем связаны перебои в связи.
