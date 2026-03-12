В пустыне Сахара в седьмой раз за 40 лет выпал снег

В пустыне Сахара в седьмой раз за 40 лет выпал снег. Жители деревни Айн ас-Сафра в Алжире стали свидетелями необычного природного явления, сообщает РИА Новости.

Эту деревню называют «воротами в пустыню Сахара».

«Вблизи деревни Айн ас-Сафра, где находятся известные ярко-оранжевые песчаные дюны из-за близости пустыни Сахара, за последнюю неделю выпало очень много снега, теперь сугробы покрывают золотой песок», — рассказал  житель этого региона Абдель Хак.

Ранее на территории Саудовской Аравии, известной своими засушливыми пустынями, выпал снег.

