В Пушкинском округе депутаты посетили пункт плетения сетей

Депутаты Совета депутатов Пушкинского округа и Мособлдумы 10 марта посетили пункт плетения маскировочных сетей в гимназии № 6 Красноармейска. Гости поблагодарили педагогов и школьников за волонтерскую работу и поддержку участников спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пункт плетения маскировочных сетей работает на базе гимназии № 6 в Красноармейске. Его посетили депутаты Совета депутатов округа Дмитрий Кульков и Михаил Сухарев, депутат Московской областной думы Александр Легков, а также уполномоченный главы округа Ольга Алексеева.

В учреждении сформировался волонтерский коллектив из около 30 человек, включая учеников шестого класса. Старшие школьники обучают младших и помогают им в работе. С детьми проводят беседы о патриотизме, взаимопомощи и поддержке бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. За время работы участники изготовили 50 маскировочных сетей.

Гости поблагодарили педагогов, волонтеров и школьников за инициативу и усердие. Они отметили, что подобные проекты объединяют людей и формируют у подрастающего поколения чувство ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.