В Пушкино провели встречу «Диалог на равных» о народных традициях

В Пушкино 16 февраля прошла встреча «Диалог на равных» с педагогом Ольгой Кочергиной, посвященная сохранению русской народной культуры среди молодежи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась в рамках Масленичной недели и объединила участников вокруг обсуждения роли народных традиций в современном воспитании. Ольга Кочергина, педагог дополнительного образования из «Академии развития», рассказала о своем опыте передачи детям знаний о народном пении, театре, традиционных инструментах и календарных праздниках.

В ходе открытого диалога участники обсудили, почему важно знакомить молодежь с культурным наследием, как творчество способствует формированию уважения к истории и каким образом традиции объединяют разные поколения.

Завершился вечер мастер-классом по изготовлению масленичной куклы. Гости смогли не только узнать о традициях, но и принять участие в их создании, что позволило глубже прочувствовать связь с культурой и историей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.