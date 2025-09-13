В Пушкино прошел художественный мастер-класс «Наши Герои!»

Нарисовать портреты участников СВО и советских военачальников периода Великой Отечественной войны, а также написать письма бойцам на фронт могли участники художественного мастер-класса «Наши Герои!» в рамках акции «Мой папа герой», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие прошло в новом корпусе «Академии развития» округа Пушкинский «Технополис „ЮнАрмеец“».

Ученики Академии совместно с членами Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО делали открытки, рисовали портреты бойцов, писали им письма. В акции также принимали участие юнармейцы, активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и представители комитета по образованию, работе с детьми и молодежью Администрации округа Пушкинский. Лучшие художественные работы будут представлены на выставке в Красногорске.

В рамках акции состоялась выставка работа учащихся Академии, приуроченная к 80-летию Победы. После творческой части каждый смог пообщаться с членами пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и за чашкой чая обсудить важные темы.

«Участники СВО — это герои современности, которые могут доносить все происходящее из первых уст, которые все видели сами и могут ребятам это рассказать, чтобы они знали где правда, а не слушали вымыслы в интернете, в соцсетях, которые сейчас достаточно распространены», — прокомментировал заместитель начальника отдела по работе с молодежью комитета по образованию, работе с детьми и молодежью администрации округа Пушкинский Александр Брынцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.