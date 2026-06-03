В Раменском округе прошел детский кинофестиваль к 100-летию города

Детский кинофестиваль «Раменское глазами детей» состоялся в Раменском округе, где юные участники представили фильмы о знаковых местах и известных жителях к 100-летию города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в атмосфере настоящей кинопремьеры: с красной ковровой дорожкой, экспертным жюри и торжественным показом работ. Главными героями вечера стали дети, которые выступили режиссерами, сценаристами и продюсерами собственных проектов. Поддержку им оказывали родители и кураторы.

Участники подготовили короткометражные фильмы о родном крае и его известных жителях. Василиса Арданова попробовала себя в роли репортера, сняв сюжет о храме Владимирской иконы Божией Матери в селе Быково. В работах звучали фамилии Баженова, Буденного, Васнецова. Ролики были посвящены местам, где эти люди жили, творили и совершали открытия.

Автором и идейным вдохновителем проекта выступила Ирина Дмитренко. На протяжении девяти месяцев она сопровождала ребят в подготовке к фестивалю. За это время участники провели серьезную исследовательскую работу: изучали связь Удельной с Мариной Цветаевой, выясняли, бывал ли Сергей Эйзенштейн в Кратово, а также искали архивные материалы о Сергее Солнцеве по всей стране. Организаторы выразили уверенность, что для многих школьников фестиваль станет началом большого творческого пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.