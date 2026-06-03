В Звенигороде 6 июня пройдет концерт «Летние тени»

Концерт «Летние тени» пройдет 6 июня в Звенигородском государственном музее-заповеднике. В атриуме манежа прозвучат произведения 30–40-х годов ХХ века в исполнении коллектива «Ретро Данс Бэнд», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В атриуме Звенигородского манежа исполнят 14 знаковых композиций, которые звучали в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, на открытых верандах загородных санаториев и в радиотрансляциях предвоенных лет. Программа воссоздает атмосферу музыкальной культуры 30–40-х годов прошлого века.

Среди произведений — «Королева Понтенеро», «Шуточная увертюра» Александра Цфасмана, танго-фантазия Оскара Строка и вальс «Быть молодым». Эти композиции стали символами своей эпохи и сохранили популярность у слушателей.

На сцене выступит коллектив «Ретро Данс Бэнд», исполняющий популярную и танцевальную музыку первой половины ХХ века. Музыканты стремятся сохранить оригинальное звучание времени и передать атмосферу предвоенных лет.

Начало концерта в 19.00. Возрастное ограничение 6+. Подробная информация и билеты размещены на сайте Звенигородского музея-заповедника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.