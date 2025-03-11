В Пушкине торжественно отметили годовщину основания отрядов ЮИД

6 марта отряды ЮИД округа Пушкинский собрались в гимназии № 10 города Пушкино на торжественное мероприятие, посвященное 52-летию создания отрядов ЮИД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Со сцены то и дело доносились задорные речевки. «Наш отряд — „Дружный экипаж“! Наш девиз: мы молодое ГИБДД-поколение за безопасное дорожное движение. Правила мы отлично знаем и на деле их применяем» — весело и артистично со сцены юидовцы из разных учебных заведений рассказывали о себе и правилах движения.

«ЮИД — как вторая жизнь для меня, что-то есть в нем притягивающее. Ты ездишь в другие города, слушаешь. узнаешь, выступаешь. Я люблю сцену. После того, как Ольга Владимировна втянула нас в эту тему — это мое родное», — делится своим отношением к участию в отряде ЮИД ученица пушкинской школы № 9 Василиса Горбачева.

Активные отряды были награждены грамотами Госавтоинспекции УМВД России «Пушкинское», а их наставники грамотами Комитета по образованию, работе с детьми и молодежью.

Сотрудники гимназии организовали мастер-классы по изготовлению световозвращающих брелоков и браслетов. Ребята с удовольствием создавали сувениры на память.

Перед участниками выступили творческие коллективы нашего города, а по окончании мероприятия сотрудники Госавтоинспекции подарили юидовцам пряники, украшенные дорожными знаками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.